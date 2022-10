Minister Ollongren: Nieuw onderzoek naar dodelijk mortierongeluk in Mali

Het kabinet stelt een nieuw onderzoek in naar het mortierongeluk in Mali in 2016 waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen. Een onafhankelijke commissie gaat onderzoeken of en hoe medewerkers van Defensie fouten hebben gemaakt. Hiervoor hebben de nabestaanden een jarenlange strijd gevoerd.

,,De oproep van de nabestaanden is luid en duidelijk", schrijft minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) vanavond in antwoord op Kamervragen van de SP. ,,Ik vind dat we ons moeten inspannen om zoveel mogelijk van hun vragen beantwoord te krijgen.”

De moeder van de omgekomen sergeant der eerste klasse Henry Hoving (29) en de vader van korporaal Kevin Roggeveld (24) voeren al sinds het ongeval in 2016 een gevecht om erachter te komen wie er nu precies fouten hebben gemaakt bij het ongeval. Vandaag uitten ze in een persoonlijke brief aan premier Mark Rutte nog hun ongenoegen over hoe Defensie in hun ogen probeert de zaak in de doofpot te stoppen.

Schietoefening

Hoving en Roggeveld kwamen tijdens een schietoefening om het leven toen een mortier vroegtijdig ontplofte. De jonge militairen viel niets te verwijten; uit meerdere onderzoeken bleek dat de krijgsmacht fout op fout stapelde. Maar de vraag wíe daarvoor verantwoordelijk is, bleef tot nog toe onbeantwoord.

Vanmiddag kregen nabestaanden van de omgekomen militairen een telefoontje van Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim. Hij vertelde hen dat er nu alsnog een onafhankelijk commissie ingesteld gaat worden die gaat kijken of individuele medewerkers fouten hebben gemaakt en zo ja hoe. En als dat zo is, om hier opvolging aan te geven. Over de definitieve invulling van de onderzoekscommissie wordt de Kamer later geïnformeerd, aldus Ollongren.

SP’er Jasper van Dijk noemt het aangekondigde onderzoek ‘volkomen terecht’ en ‘een heel goede stap’. Volgens Van Dijk bleef met name de ambtelijke top van Defensie zich na het fatale mortierongeval ‘als doofpot opstellen’. ,,Heel goed dat de minister naar de nabestaanden luistert. Ze wachten al zes jaar.”

Bezinken

Moeder Greetje Groenbroek van Henry Hoving reageert opgelucht, maar ook gereserveerd. ,,Ik ben heel blij, maar wacht nog even af met de vlag uithangen.” Groenbroek is bang positief te zijn na al die jaren waarin er geen antwoorden kwamen. Ook in 2017 werd de belofte gedaan dat de onderste steen boven zou komen. ,,Die zijn toen ook niet nagekomen. Ik moet dit even laten bezinken.”

Vader Cees Roggeveld noemt het heel toevallig dat deze aankondiging komt net voor het moment dat dit onderwerp donderdag in de Tweede Kamer wordt besproken. ,,Het lijkt wel alsof het ze te heet wordt onder de voeten. Maar ik ben blij dat er nu een onderzoek komt. Ik hoop wel echt dat iemand dit gaat doen die echt onafhankelijk is. Mijn vertrouwen daarin is de afgelopen jaren flink beschadigd.”

Ook advocaat Michael Ruperti die de nabestaanden bijstaat noemt het goed dat er nu alsnog een onderzoek komt. ,,Maar dat moet echt onafhankelijk en effectief zijn. Als dat niet zo blijkt te zijn, dienen we alsnog een klacht in bij het Europese Hof voor de rechten van de mens.”

Groenbroek gaat morgen naar Den Haag om het debat in de Tweede Kamer bij te wonen en hoopt daarvoor ook persoonlijk met premier Mark Rutte en minister Ollongren in gesprek te kunnen. ,,Ik wil ze recht in de ogen kijken en horen of er echt geen mitsen en maren zijn.”

