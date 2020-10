Minister Ollongren: Verkoop complotblad mag, wel graag naast Fabeltjeskrant

,,Ik vind het aan bedrijven zelf wat zij wel en niet aanbieden, zolang er niet sprake is van een strafbare inhoud’’, zegt Ollongren. Verschillende Kamerleden vroegen tijdens een debat met de minister over nepnieuws naar het besluit van enkele boekhandelaren om Gezond Verstand te verkopen. GroenLinks en D66 wijzen op de verantwoordelijkheid van verkopers. Volgens D66'er Kees Verhoeven is het ‘naïef en kortzichtig’ om te doen alsof winkeliers niet over de inhoud gaan.



,,Deze discussie gaat natuurlijk over een blad dat gewoon gedrukt kan worden, maar de vraag is of het nou wijsheid is om het te gaan verkopen”, zegt Ollongren op haar beurt. ,,Daar ga ik niet over. Maar als je het aan mij vraagt, zou ik zeggen: let wel even op waar je het in het schap legt.” In de boekwinkel wordt immers ook onderscheid gemaakt tussen fictie en non-fictie. Daarom is het ook belangrijk ‘dat klanten weten dat er in zo'n blad geen feitelijke informatie staat’.