Minister: Openbaar maken lijst door Golfregio gefinancierde moskeeën onverstandig

,,Er is een groot risico dat de informatiestroom dan afneemt”, zei Blok in het Vragenuurtje.,, Ik voorspel dat de lijsten in de toekomst dan heel kort worden.” Financiering door deze Golfstaten is de Kamer al jaren een doorn in het oog omdat er zorgen zijn dat de landen daarmee een fundamentalistische variant van de islam ‘exporteren’ naar Nederlandse moskeeën.



De geheime lijst is op het ministerie van Buitenlandse Zaken gemaakt op basis van informatie, die de Golfstaten vrijwillig hebben gedeeld met Nederlandse diplomaten. NRC en Nieuwsuur wisten de hand op die geheime lijst te leggen. Kamerleden konden in november 2016 de lijst al inzien op basis van vertrouwelijkheid. Dat betekent dat ze met die informatie niks mogen doen. Blok: ,,Maar de Kamer is wel degelijk geïnformeerd.”