Minister trekt geld uit voor extra begeleiding slachtoffers van misdaden met grote impact

Tweede Kamer over Thijs H.: ‘Moorden hadden voorkomen kunnen worden’

18 november Partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet ingrijpt in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) om ernstige misdrijven te voorkomen. Politici zijn geschokt over het nieuws dat drievoudig moordenaar Thijs H. tot twee keer toe niet werd opgenomen, ondanks noodkreten van zijn ouders.