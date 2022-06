Minister Van der Wal doet aangifte wegens doodsbedreiging op vrachtwagen

Vliegen, boeren, bouwen: ineens lijkt er niets meer te kunnen

Minder vliegen vanaf Schiphol. Minder koeien in de wei. Woningbouwprojecten die jaren vertraging oplopen. Lang dachten we allerlei milieuregels te kunnen plooien. Nu wil het kabinet dat we er snel aan voldoen.

17:36