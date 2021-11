Minister van Staat Tjeenk Willink: FVD’er Van Houwelingen bedreigt hele politieke stelsel

update/VIDEO Bergkamp hekelt Forum dat collega-Kamerleden dreigt met ‘tribunalen’: ‘Ontoelaat­baar’

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil in gesprek met fracties over de omgangsvormen in het debat. Aanleiding zijn uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie. Zo beet FVD’er Pepijn van Houwelingen D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma woensdag tijdens een debat toe dat hij voor het tribunaal gesleept zal worden vanwege zijn steun aan het coronabeleid van het kabinet.

17 november