Minister Wiebes: Komst Unilever naar Rotterdam is prachtnieuws

Sleepwetquiz Referendum: weet jij waar je 21 maart ja of nee op zegt? Doe de test!

14 maart Sleepwet, aftapwet of WiV? Hoe je hem noemt, doet er niet zoveel toe. Feit is dat we volgende week woensdag (21 maart) in het stemhokje een oordeel mogen vellen over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). We mogen alleen ‘voor’ of ‘tegen’ invullen, maar de wet zelf is uitgebreid en gecompliceerd. Dus ben je voor of tegen? Check zeven stellingen hieronder en kies waar/niet waar.