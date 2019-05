Ministerie deed maandenlang niets met boerkaverbod

Op 26 juni vorig jaar stemde de Eerste Kamer voor een boerkaverbod in scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en het openbaar vervoer. Pas op 1 november ging een ambtenaar op het ministerie aan de slag met gesprekken over invoering en handhaving van het verbod. Dat blijkt uit stukken die deze krant heeft gekregen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het duurt nu nog een tijd voordat het verbod echt van kracht wordt: de planning is dat dit 1 augustus dit jaar gebeurt.

Bij de behandeling van de wet in de Eerste Kamer zei minister Ollongren dat het minimaal zes maanden zou duren voordat het verbod kon ingaan, omdat eerst overlegd moest worden met onder meer ziekenhuizen en scholen.

Halve dagen

Op 31 oktober stuurde een leidinggevende een e-mail naar collega's waarin de komst van de nieuwe ambtenaar werd aangekondigd: 'Zij komt ons helpen bij de 'landing' en inwerkingtreding van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. En komt in principe voor halve dagen; zij heeft ook nog een andere, overigens zeer nobele, klus.'

Nadat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in november ophef veroorzaakte door te zeggen dat het boerkaverbod in de hoofdstad niet zou worden gehandhaafd, ontstond onrust op het ministerie. De directeur constitutionele zaken en wetgeving van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vroeg 26 november intern om 'op een rijtje te zetten' wat er sinds juli was gebeurd. De reactie die zij van een ambtenaar kreeg: 'Ik begreep dat er tussen juli en oktober verder geen acties waren.'

Vraag

Het was niet zo dat de sectoren waarvoor het boerkaverbod gaat gelden niet van zich lieten horen. In juni en juli ontving het ministerie mails - onder meer van het UWV - met de vraag wanneer het overleg over de invoering van het verbod zou beginnen. De reactie van het ministerie: 'In verband met de zomervakanties liggen de activiteiten op dit dossier momenteel even stil'.

Omdat wetten normaal gesproken op 1 januari of 1 juli ingaan, werd vorig jaar besloten dat het verbod op 1 juli zou ingaan. Inmiddels heeft Ollongren bepaald dat het verbod op 1 augustus van kracht wordt, omdat een aantal scholen had aangegeven dat het lastig is om het verbod tijdens een lopend schooljaar te laten ingaan.

Werving