Ministerie herstelt: duizenden prikken dubbel geteld

Eerste 470 gedupeerde ouders ontvangen vandaag in december beloofde compensa­tie toeslagen­af­fai­re

28 januari De eerste 470 toeslagenouders hebben de in december beloofde compensatie vandaag op de rekening staan. Dat meldt het ministerie van Financiën. De compensatie van deze gedupeerden van het toeslagenschandaal is aangevuld tot 30.000 euro, zoals het kabinet meer dan een maand geleden had toegezegd.