‘Ministerie meldde maandenlang te laag aantal nieuwe corona-opnamen’

Coronami­nis­ter De Jonge kijkt of mensen die niet vrijwillig thuisblij­ven boete kunnen krijgen

11:17 Mensen die niet vrijwillig thuisblijven, omdat ze besmet zijn met het coronavirus of in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon, kunnen hiertoe mogelijk worden verplicht. Coronaminister Hugo de Jonge onderzoekt mogelijkheden om zo’n quarantaineplicht in te voeren, met een boete of andere straf als sanctie.