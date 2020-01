Ministerraad besprak maanden vóór val Srebrenica al evacuatiescenario’s blauwhelmen

Dat blijkt uit notulen van de ministerraad uit 1994 die donderdag, op Openbaarheidsdag, werden vrijgegeven door het Nationaal Archief. Wat de evacuatiescenario’s zijn, blijft een mysterie. In de notulen worden die niet genoemd. Wel wordt door Voorhoeven voorgesteld de geschetste scenario’s geheim te houden. Dat laatste deel is later gecorrigeerd naar ‘niet in het openbaar te bespreken’. De reden voor die heimelijkheid is om familieleden van de blauwhelmen in Bosnië ‘niet onnodig ongerust te maken’.



Die ongerustheid is er in het kabinet duidelijk wel. Voorhoeve benadrukt dat ‘een eventueel vertrek uit de moslimenclave niet eenvoudig zal zijn’. Wel is hij blij met de steun van de Verenigde Staten, die zeggen troepen te willen leveren bij een eventuele evacuatie van de Nederlandse blauwhelmen. Maar Voorhoeve ‘verwacht niet dat het zover zal komen’.