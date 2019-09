Ministers door stof om kijken voetbal tijdens debat

Justitieminister Grapperhaus heeft zijn excuses aangeboden aan premier Mark Rutte - die toen aan het woord was - voor het feit dat hij ‘op enig moment’ toch een stukje van Feyenoord heeft zitten kijken. Tijdens de volledige Algemene Politieke Beschouwingen over de plannen van het kabinet, moeten alle ministers en staatssecretarissen in het zogenoemde Vak K in de Kamer blijven zitten.



Grapperhaus had naar eigen zeggen ook wel wat afleiding nodig. Hij had twee zware dagen achter de rug na de moord op de advocaat van kroongetuige Nabil B.. Wel erkent hij zijn fout, en neemt hij zelfs zijn collega in bescherming: ,,U moet dat ook de andere minister niet kwalijk nemen, zij werd een beetje door mij aangestoken.”



Die andere minister, Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur, begrijpt ,,dat mensen het wel een beetje gek vinden”. Van Nieuwenhuizen is groot Feyenoord-fan, en een van haar zoons zat in het stadion tijdens de wedstrijd van de Rotterdamse club tegen Rangers FC in de Europa League.



Dat had ze niet moeten doen, aldus de minister. Ze belooft haar aandacht in de toekomst bij het debat te houden, en benadrukt dat het in dit geval ook alleen om de laatste antwoorden van de premier ging.



Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft de bewindsvrouw nog niet op de vingers getikt, maar Van Nieuwenhuizen sluit niet uit dat ze dat alsnog doet. ,,Dat begrijp ik ook wel”, zegt de minister lachend.