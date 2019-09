Ministers kijken stiekem voetbal op tablet tijdens Algemene Beschouwingen

Dijkhoff koestert Philips van vroeger maar twijfelt over Philips van nu

18 september EINDHOVEN - Lof voor het Philips van vroeger maar een sneer naar het Philips van nu. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, liet tijdens de Algemene beschouwingen Philips en Eindhoven als rode draad door zijn betoog lopen. De in Eindhoven opgegroeide Dijkhoff stond in het grote debat over de Prinsjesdagplannen van het kabinet uitgebreid stil bij het Philips in Eindhoven van tientallen jaren terug.