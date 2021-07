Missers bij het CDA, de aanslag op Peter R. en de inschattingsfout van Rutte & CO

Anesthesio­loog wil af van taboe op pijnbe­strij­ding bij bevalling: ‘Veel misverstan­den over ruggenprik’

10:30 We moeten af van het taboe op pijnbestrijding tijdens de bevalling, stelt anesthesioloog Xandra Schyns van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. ,,De ruggenprik bijvoorbeeld, kent veel minder nadelen dan vrouwen vaak denken. Met betere voorlichting kunnen we sommige traumatische ervaringen voorkomen.’’