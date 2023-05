Moederbedrijf Albert Heijn onder vuur in Kamer over ‘graaiflatie’: ‘Waar is uw moraal?’

met videoIn de Tweede Kamer is hard uitgehaald naar de bedrijfstop van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn. Want verhoogt het bedrijf stiekem de prijzen iets extra nu de inflatie hoog is? Is er sprake van graaiflatie? ‘Onze kosten zijn gestegen, de winst staat juist onder druk.’

,,Waar is uw moraal?’’, vraagt SP-leider Lilian Marijnissen aan een topman van Ahold Delhaize , die woensdagochtend is aangeschoven in de Tweede Kamer.

Volgens het kabinet is er namelijk amper bewijs voor zogeheten graaiflatie, maar het linkse deel van de Tweede Kamer is niet overtuigd. Verhogen bedrijven als KPN, Heineken en Albert Heijn niet toch ongemerkt de prijzen ietsjes, nu de inflatie toch al hoog is? Om daar helderheid over te krijgen, worden tijdens een hoorzitting in de Kamer naast een stoet bedrijven ook economen bevraagd. Nu de publieke woede over vermeende graaiflatie groot is bij het publiek, schuiven namens SP, GroenLinks en PvdA zelfs de partijleiders aan.

Mikpunt is vooral Ahold Delhaize. Casper Assinck, Senior Vice President HR van moederbedrijf Ahold Delhaize, benadrukt dat ‘marktconforme lonen’ worden betaald. En dat de bedrijfskosten de laatste tijd juist zijn gestegen. ,,De energieprijzen drukken op ons, de kosten bij leveranciers zijn hoger.’’

De ‘winstmarge’ die Ahold Delhaize hanteert is 4 procent, maar juist in Europa staan de winsten ‘onder druk’.

Lilian Marijnissen is niet onder de indruk: ,,Ik heb met verbijstering naar uw verhaal geluisterd. U heeft 2,5 miljard winst gemaakt. Waarom spreekt u met geen woord over de mensen in uw winkels die de boodschappen niet kunnen betalen? Waar is uw moraal?’’

Dat vindt Assinck een ‘moeilijk te beantwoorden vraagstuk’. Maar belangrijk, zegt hij: de lonen stegen meer dan de winst. Hij stelt dat het met elkaar in verhouding staat. ,,We bieden marktconforme beloningen. We staan te boek als goede werkgever, dat zijn we ook in ons medewerkerstevredenheidsonderzoek.”

Toch is Jesse Klaver (GroenLinks) niet overtuigd: ,,Mensen die werken bij Etos (ook onderdeel van Ahold Delhaize, red.) zijn in loon gedaald. U durft te stellen dat dit in verhouding staat met de beloningen in de top? U geeft ingestudeerde antwoorden. Maar u kan toch niet met droge ogen beweren dat de winsten in verhouding staan tot de lonen?’’

Assinck vindt van wel. ,,De gemiddelde beloning van medewerkers is gestegen.’’ Dat er sprake is van graaiflatie wijst hij van de hand. ,,Het grootste deel van onze winst komt momenteel uit de VS.’’

Ook KPN en Heineken claimen dat hogere kosten voor henzelf nu eenmaal de prijzen hebben opgedreven. En dat de lonen in de pas lopen. ,,De reële lonen zijn gestegen, terwijl de winst ietsje daalde’’, aldus Bart Webers van KPN. Ook zegt hij: ,,Langetermijnwinst draagt juist bij aan welzijn van onze medewerkers.’’

Volgens Ingrid van der Vorst, HR directeur Heineken waren ‘de laatste vier jaar’ spannend. ,,En nu gaan de kosten voor het brouwen van bier flink omhoog. De winst schommelt sterk, in Nederland daalde die, terwijl de lonen stegen tot 10 procent.’’

Volledig scherm Medewerkers van een distributiecentrum van Albert Heijn demonstreerden eerder voor een filiaal in Zaandam. © ANP En ís er ook echt sprake van ‘graaiflatie’? Deskundigen zijn verdeeld.

Hoogleraar economie Dirk Bezemer vermoedt van wel. Hij schermt met onderzoeken van het CBS en de Europese Centrale Bank waaruit blijkt dat winststijgingen zorgden voor meer dan de helft van de inflatie in de tweede helft van vorig jaar.

Bezemer: ,,De winsten van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven stegen sinds de eeuwwisseling met 500 procent, terwijl de lonen met nog geen 50 procent stegen. Daar zit dus echt iets scheef.’’

Lonen

Maar zouden lonen dan harder moeten stijgen? Economist Bas ter Weel ziet juist ‘historisch hoge loonstijgingen nu’ van 6 tot 8 procent in nieuw afgesloten cao’s. ,,De helft van de inflatie wordt daarmee gecompenseerd.’’

Bovendien vrezen economen een loon-prijsspiraal als de lonen verder stijgen. Dat mechanisme werkt zo: als de lonen omhoog gaan, verhogen bedrijven weer de prijzen. Dus moeten de lonen omhoog, waardoor de prijzen wéér stijgen. Zelfs als alleen de winsten van bedrijven worden ‘afgepakt’ door hogere belastingen, dreigt er gevaar, zegt econoom Lex Hoogduin: ,,Dan gaan prijzen ook weer verder omhoog, want bedrijven gaan de kosten gewoon doorberekenen. Dat wordt contraproductief.’’

Wat nu dus? Zoveel economen, zoveel meningen. En in de Tweede Kamer is de verdeeldheid niet minder groot. Bedrijfswinsten zwaarder belasten is een optie. Of juist de lonen minder hard laten stijgen en tegelijk de inflatie drukken, bijvoorbeeld door de rente te verhogen.

PvdA en GroenLinks willen de lonen juist, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020, verhogen door bedrijven verder te belasten. ,,Het kabinet draalt, is bang voor woorden als graaiflatie, en vooral bang om ceo’s boos te maken’’, zegt Attje Kuiken (PvdA). ,,Terwijl de grote bedrijven superwinst na superwinst noteren, groeien de rijen bij de voedselbanken en neemt de armoede toe.’’

Maar bij de rechtse partijen in de Kamer vindt dat plan dan weer geen gehoor. En zo blijven er meer vragen over, dan er beantwoord zijn.

