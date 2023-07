Mooier wordt het niet, na het Torentje: oud-premiers krijgen zelden echt een topfunctie

profiel Rob Jetten weet wanneer hij moet uithalen: ‘Op een gegeven moment had hij de trucjes van Rutte door’

Rob Jetten wil Sigrid Kaag opvolgen als lijsttrekker van D66. Vriend en vijand delen hun inzichten over de mogelijke nieuwe D66-leider. De ‘klimaatdrammer’ die - tegen zijn zin in - toch besloot kolencentrales langer open te houden, omdat de leveringszekerheid op het spel stond. Alles over ‘het nieuwe Duracell-konijntje’ van het Binnenhof.