Morgen dag van de waarheid voor Dijsselbloem

De Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, die de verkenning leidt, praatte vanmiddag zijn collega’s telefonisch bij, zo meldt de woordvoerder van minister Hoekstra. Le Maire deelde onder meer mee dat er geen consensus is over de kandidaat die namens de Europese Unie naar voren wordt geschoven. Daarom wordt er morgen overgegaan tot een formele stemming. Om 10.00 uur ’s ochtends moeten de stemmen binnen zijn. Op basis van de uitslag wordt bepaald of kandidaten zich terugtrekken en of er nog één of meerdere stemrondes nodig zijn.



Dit betekent dat Dijsselbloem waarschijnlijk aan het eind van de middag hoort of hij namens Europa wordt voorgedragen als opvolger van Christine Lagarde, die de nieuwe president van de Europese Centrale Bank wordt.