Moskeeën extra beveiligd tijdens ramadan: ‘Er hoeft maar iemand boe te roepen of er breekt paniek uit’

Moskeeën in Nederland worden extra goed in de gaten gehouden tijdens de ramadan, die morgen begint. Meerdere gebedshuizen hebben burgerwachten geregeld vanuit hun eigen achterban. Ook nemen ze andere maatregelen, waar ze niets over willen zeggen.

Quote Wat ons zorgen baart, is dat er veel sympathie is voor dat soort acties Abdelhamid Taheri, Voorzitter moskee as-Soennah De islamitische organisaties zeggen geen aanwijzingen te hebben dat iemand iets beraamt, maar toch zijn ze bang voor incidenten. ,,Vorig jaar hielden we ook toezicht, maar dit jaar hebben de mensen extra trainingen gevolgd en zijn er bewakingscamera’s geplaatst bij moskeeën die dat nog niet hadden. Voor alle zekerheid’’, zegt Mohammed Bouimj, directeur van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR).



Dat de schrik erin zit, komt onder meer door de dubbele terreuraanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch in maart. Een rechts-extremist drong twee moskeeën binnen en schoot in totaal meer dan vijftig mensen dood tijdens het gebed.

Brand

Ook moskeeën in Nederland zijn doelwit van geweld. In Waddinxveen sloegen twee agressieve mannen vorige maand de voorzitter van de plaatselijke moskee in elkaar. In Drachten werd de moskee vorig jaar in brand gestoken en in Enschede is dat een paar jaar geleden ook geprobeerd.

Ook de moskee as-Soennah in Den Haag werd onlangs een doelwit. Bij de moskee werden twee poppen en een spandoek met een tekst over de profeet Mohammed neergezet. De anti-islamitische beweging Pegida eiste de verantwoordelijkheid op. ,,Moskeeën zijn vaak doelwit uit extreemrechtse hoek. Wat ons zorgen baart, is dat er veel sympathie is voor dat soort acties’’, zegt moskeevoorzitter Abdelhamid Taheri. ,,Honderden mensen hebben gezegd dat het niet ver genoeg ging om een spandoek op te hangen. Zij hebben letterlijk opgeroepen de boel in de fik te steken. Daarom nemen we tijdens de ramadan zichtbare en onzichtbare maatregelen.’’

Angst

Veel moskeegangers zijn bang, aldus Abdelhamid Bouzzit, bestuurder van het Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden en van het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH). ,,Dat is niet iets van vandaag of gisteren, maar door Christchurch leeft het wel op. De meeste moskeeën zitten straks tot de deur toe vol. Er hoeft maar iemand boe te roepen of er breekt paniek uit’’, aldus Bouzzit. Zijn eigen moskee heeft ook allerlei voorzorgsmaatregelen genomen, zoals toezicht bij de ingangen. ,,Maar als iemand iets geks wil doen, hou je die echt niet tegen door een geel hesje aan te trekken en buiten te gaan staan.’’