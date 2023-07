Motie van wantrouwen tegen premier al aangekondigd: ‘Laat dit het einde zijn van het tijdperk Rutte’

Liveblog debat over valHet is de officieuze start van de campagne: de Tweede Kamer debatteert vandaag over de val van het kabinet. VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte zal het doelwit zijn.

Partijen in de Tweede Kamer staan al in de verkiezingsstand. Vandaag vanaf 10.15 uur zullen zij zich richten op Rutte, die als aanstichter wordt gezien van de kabinetsval. Nu al is duidelijk dat hij een motie van wantrouwen aan zijn broek krijgt van onder meer de PVV en BBB, zo bevestigt die partij aan deze nieuwssite. Ook uit andere hoek klinkt er steun voor z'n motie. ,,Laat dit het einde zijn van het tijdperk Rutte”, zei PvdD-leider Esther Ouwehand bij de val van het kabinet. SP-leider Lilian Marijnissen wil een ‘Nederland zonder Rutte’. Het is de vraag hoeveel steun die motie krijgt van andere partijen in de Kamer.

Zondag al kondigden PvdA en GroenLinks aan met een gezamenlijke lijst en programma de verkiezingen in te willen gaan. Die partijen, maar ook de PVV, zouden al een motie in de maak hebben om Rutte vandaag nog het Torentje uit te sturen, maar dat moeten CDA, D66 en ChristenUnie dan wel steunen, iets dat niet wordt verwacht. Rutte en zijn vicepremiers zouden hebben afgesproken de demissionaire termijn vol te maken.

Over een volgend kabinet laten verschillende partijen zich al uit. Caroline van der Plas (BBB) en Geert Wilders (PVV) lieten meteen al weten niet onder Rutte in een nieuw kabinet te gaan zitten. PvdA-leider Attje Kuiken sloot zich daar zondag bij aan: ,,Nee, want Rutte is uitgeregeerd”, zei zij.

Leiders

De nieuwe verkiezingen zijn waarschijnlijk pas in november. Bij veel partijen is het nog de vraag wie de kar gaat trekken. Sigrid Kaag van D66 denkt daar nog over na. Ook is nog onduidelijk wie de tandem PvdA-GroenLinks gaat leiden. Attje Kuiken (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) hullen zich vooralsnog in stilzwijgen over hun eigen ambities en wilden ook niet speculeren over een eventuele kandidatuur van eurocommissaris Frans Timmermans, wiens naam vaak wordt genoemd.

Voor het CDA is Wopke Hoekstra niet beschikbaar. Hij voelt zich meer bestuurder dan beroepspoliticus. De laatste keer zei hij ook ‘nee’ tegen het lijsttrekkerschap, maar toen is er een klemmend beroep op hem gedaan om het alsnog te doen. Ook Hugo de Jonge is afgehaakt als kandidaat. Voormalig CDA’er Pieter Omtzigt neemt ook later nog een besluit.

Rutte begint het debat met een verklaring over de val.

