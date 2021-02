Na D66 dienen PvdA en GroenLinks zelfde abortusvoorstel in: ‘Ze wilden niet met ons meedoen’

Vandaag presenteert D66-Kamerlid Pia Dijkstra, bekend van de donorwet, een wet die een einde maakt aan de verplichte bedenktijd . Volgens Dijkstra blijkt uit onderzoek dat verreweg de meeste ongewenst zwangere vrouwen heel goed hebben nagedacht of zij een abortus willen. ,,Als zij die keuze hebben gemaakt is het onnodig dat zij verplicht nog eens vijf dagen extra bedenktijd krijgen.”

Volgens Rutgers, het kenniscentrum seksualiteit, heeft van de vrouwen die naar een abortuskliniek gaan 73 procent op dat moment al een weloverwogen besluit genomen. ,,Een zwangerschap laten afbreken is geen lichtvaardig besluit, ook al ben je er 100 procent zeker van. Elke dag dat je langer ongewenst zwanger bent en langer moet wachten op een behandeling, is dan extra belastend.”

In de gang van D66 heerst teleurstelling over de aparte route die PvdA en GroenLinks wandelen. ,,We hebben ze gevraagd, maar ze wilden niet meedoen. Best jammer”, klinkt het. Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks spreekt juist over ‘twee krachtige signalen’. Ze ontkent dat er sprake is van ‘ondermijning’ van het D66-plan.