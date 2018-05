Na gekonkel en vechtpartij nu onrust over 'gebrekkige' boekhouding 50Plus

In een spoedverslag van de onafhankelijke financiële controlecommissie staat dat de verantwoording van gelden door het wetenschappelijk bureau van 50Plus niet deugt. Dit was mede aanleiding voor het recente vertrek van bijna het hele hoofdbestuur. ,,Er lag overigens een waslijst aan onduidelijkheden over de gang van zaken”, aldus een ingewijde.



De controlecommissie was ook tot de conclusie gekomen dat de jaarrekening 2017 'wegens vele gebreken' niet kan worden goedgekeurd door de ledenvergadering, aanstaande zaterdag. Daarom zou het opgestapte hoofdbestuur van de ouderenpartij niet ontslagen mogen worden van hun verantwoordelijkheid voor het gevoerde financieel beleid.



Anonieme brief

Meerdere ingewijden binnen de ouderenpartij bevestigen dat het bericht van de commissie bestaat, nadat deze krant er ook een anonieme brief over binnen kreeg. ,,Deze verklaring gaat over de onheldere besteding van gelden van het wetenschappelijk bureau.” Het zou gaan om ‘niet genoemde ontvangen subsidies’ ter waarde van 100.000 tot 150.000 euro, vertelt een betrokkene.