Na malaise bij de toeslagen nu in de ellende om je geld terug te krijgen

Waarom klinkt er nu een noodkreet?

Kort gesteld: omdat de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, het ziet misgaan. Het kabinet beloofde de tienduizenden gedupeerde ouders te compenseren omdat zij door de Belastingdienst onterecht als fraudeur met de kinderopvangtoeslag werden aangemerkt. Ook hebben duizenden ouders recht op compensatie omdat ze onevenredig veel geld hebben moeten terugbetalen nadat ze een klein administratief foutje hadden gemaakt. Maar het herstel zit ‘in zwaar weer’, constateert de Ombudsman. ,,Ouders lopen nog steeds vast, het herstel gaat traag en het systeem is te ingewikkeld.” In maart 2020 werd de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) opgericht om de klachten af te handelen, maar nu al haalt deze de behandeltermijnen niet in een kwart van de gevallen. Eind vorige maand was voor 5700 herstelverzoeken de maximale beslistermijn van een jaar verstreken.