Nabestaanden mortierongeluk Mali krijgen inspraak in nieuw onderzoek: 'Dit kan gewoon niet weer misgaan’

Nabestaan­den overleden militairen in Mali eisen onderzoek: ‘Hier is Russisch roulette gespeeld’

De nabestaanden van de twee militairen die omkwamen bij het mortier-ongeval in Mali in 2016 hebben premier Mark Rutte om hulp gevraagd bij het onderzoek naar wat er nu precies is misgegaan. In een persoonlijke brief aan hem luchten ze hun hart: ,,Wij kunnen niet verder op deze manier, ons verdriet is geparkeerd door de strijd voor gerechtigheid.”

19 oktober