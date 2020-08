‘Nagel wilde verkiezingen 50Plus naar zijn hand zetten’

Bosch stelt dat Nagel álle gegadigden indringend heeft gevraagd hun kandidatuur in te trekken ten faveure van hem. Ze is ‘teleurgesteld’ over de gang van zaken en constateert dat, geheel tegen afspraken in, er toch een stellig stemadvies is gegeven door tien afdelingsvoorzitters en alle Kamerleden. Daardoor waren andere kandidaten kansloos.



,,Maar ik ga door bij 50Plus, want ik wil meer transparantie bewerkstelligen binnen de partij. Zo ben ik een van de mensen achter de website 50pluspodium.nl, ook een stap waar ze woedend over waren. Ze willen dat alles in hun straatje past.”



Ondanks de gesprekken vooraf kreeg Nagel het toch nog lastig tijdens de stemmingen afgelopen zaterdag. In eerste instantie schaarde er nog geen meerderheid van de 50Plus-leden zich achter hem. Nagel versloeg pas bij een tweede ronde zijn overgebleven concurrent Joop van Orsouw, wethouder in Oss, met 58 procent van de stemmen.



Van Orsouw spreekt nu over ‘vriendjespolitiek’ binnen 50Plus als hem wordt gevraagd naar de bestuursverkiezingen. ,,Zelfs Kamerleden werden ingezet om in de regio te roepen dat leden op Nagel moesten stemmen, want die Van Orsouw ‘dat is toch niks’. Ze hebben me nog nooit gesproken!”