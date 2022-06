NAM geloofde niet dat minder gaswinning Groningen veiliger zou maken

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) geloofde lange tijd niet dat minder aardgas winnen zou leiden tot meer veiligheid in Groningen. Dat zei voormalig Shell-vicepresident Pieter Dekker in het verhoor met de parlementaire enquêtecommissie.

Volgens Dekker wist Shell, een van de moederpartijen van de NAM, al jaren dat de gaswinning tot bevingen kon leiden. Alleen werd het gevaar daarvan heel gering geacht. De aardbeving in Huizinge in 2012 was volgens hem ‘een gamechanger'.

De enquêtecommissie onderzoekt de gaswinning in Groningen. Dekker was als vicepresident van de Shell tussen 1997 en 2016 betrokken bij de gaswinning. Tot aan de beving in Huizinge werd gedacht dat de maximale sterkte van bevingen beperkt zou blijven tot 3.9 op de schaal van Richter. ,,Dat vonden we een geaccepteerd risico.’’ In Huizinge was de beving 3.6. Hoewel binnen de verwachtingen, had die beving ‘grotere effecten dan gedacht', aldus Dekker. In het dorp ontstond veel schade.

Na de beving heeft de NAM laten onderzoeken of er nog veilig kon worden doorgeboord. Hoewel toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) al snel kwam met een advies om de winning terug te schroeven, is toch besloten dat niet te doen. Volgens Dekker zou dat geen nut hebben gehad. De bevingen zouden er niet minder hevig op worden. Wel zouden ze bij minder gaswinning minder snel achter elkaar komen. ,,Maar de bevingen uitspreiden over een langere periode, maakt materieel geen verschil‘’, aldus Dekker. ,,De bevingen zouden sowieso komen.’’ Volgens hem dachten onderzoekers van het KNMI en TNO er ook zo over.

Risico

Volgens Dekker zou de gaswinning gestopt zijn als die onveilig was. Maar het risico op letsel voor de inwoners van het winningsgebied was volgens hem heel klein. Ook moest de NAM zorgen dat er voldoende gas was voor huishoudens en industrie in Nederland. En nadat de gasmarkt meer Europees was, ook voor die in andere landen.

Dekker denkt dat als eerder was begonnen met onderzoek naar de gevaren van de bevingen en er eerder strengere normen waren gekomen voor het veilig bouwen van huizen in het gebied, er nu nog op een veilige manier naar gas geboord had kunnen worden.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zal na de zomer ook worden opgeroepen als getuige voor de commissie, liet hij weten. Eerder vandaag maakte hij bekend juridische stappen te nemen tegen de NAM voor de 190 miljoen euro die het bedrijf volgens de staat moet betalen. Het gaat om geld voor versterking en herstel van bevingsschade in Groningen als gevolg van de gaswinning. De staat schiet dit voor en brengt het in rekening bij de NAM.

