Nationaal fietsplan levert 25.000 extra stallingsplekken op

,,In heel Nederland gaat de schop in de grond“, vertelt de bewindsvrouw. ,,Die fiets is zo belangrijk, want overal - niet alleen in de Randstad - nemen de opstoppingen in het verkeer toe. De fiets is Nederlands geheime wapen tegen die drukte op de weg. Hij is snel, schoon en gezond.“



Henk Brink, voorzitter van Tour de Force (een samenwerkingsverband dat kijkt hoe de kracht van de fiets beter benut kan worden), is heel blij met de 100 miljoen euro vanuit de overheid voor parkeren en razendsnelle verbindingen, maar daarmee zijn we er volgens hem nog niet.



Brink: ,,Aan het eind van de rit ontkom je niet aan meer investeringen in mobiliteit en dus in een toekomstbestendige infrastructuur. Ik hoop dat het ministerie daar geld in blijft steken, want de provincies en gemeenten kunnen niet alles alleen waarmaken.“ Van Veldhoven is het daarmee eens. ,,We zijn de potentie van de fiets nog volop aan het ontdekken.“