Natuurlijk laten wij Duitsers niet in de kou staan!

Als staatssecretaris Vijlbrief vandaag in Groningen aankomt, kan hem als vertegenwoordiger van de landelijke overheid met recht veel voor de voeten worden geworpen. Waarom is Den Haag niet meteen in actie gekomen toen duidelijk werd dat gaswinning leidde tot aardbevingen? Waarom lukt het maar niet om alle gedupeerden schadeloos te stellen? Maar laat alsjeblieft niemand meer aankomen met de suggestie dat Nederland moet stoppen gas te leveren aan Duitsland. De afgelopen weken hoor je dat veel, ook bij ingezonden brievenschrijvers op deze site. Het is, eerlijk gezegd, ongepast, kortzichtig en ondankbaar.

Ongepast? Ja, Nederland heeft langlopende contracten met Duitsland, en ook met België en Frankrijk trouwens. Tot 2030, het jaar waarvoor oorspronkelijk de sluiting was voorzien van de gasvelden, die dan ongeveer leeg zouden zijn. Den Haag kan onder druk van de publieke opinie in 2018 wel hebben besloten dat de gaswinning eerder wordt gestopt, dat betekent niet dat contracten ineens niet meer gelden. Duitse en Nederlandse huishoudens, ook die vóór sluiting zijn, rekenen er op dat de kachel blijft branden. Daarom bouwt Nederland in Zuidbroek een fabriek die gas uit Noorwegen en Rusland kan omvormen tot het soort gas waar Nederlandse en Duitse cv-ketels aan gewend zijn. Alleen, door corona is die bouw vertraagd. Daarnaast gaat de isolatie van huizen in beide landen langzamer dan gehoopt. En het kabinet wil voorraden aanvullen. Daardoor moet dit jaar alsnog net zoveel gas worden opgepompt als vorig jaar, in plaats van de helft minder, zoals gehoopt.

Kortzichtig? Nou, stel dat Noorwegen, dat aan óns gas levert, op een dag ook zomaar zegt: sorry, het komt ons even niet meer uit? Juist een relatief klein en open land als Nederland heeft er alle belang bij dat afspraken worden nagekomen. En is het niet best ondankbaar, tenslotte, als je je bedenkt hoe de Duitsers onze coronapatiënten opvangen op hun ic’s? Ook tijdens deze laatste omikrongolf weer, terwijl ze echt geen overcapaciteit meer hebben. Vanuit Beieren worden Duitse patiënten al overgebracht naar Italië. In de emotie van het moment is het begrijpelijk, de suggestie van ‘eigen volk eerst’. Maar het brengt zelden de beste resultaten.

