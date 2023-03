Nederlaag op nederlaag: ‘B-merk’ CDA is al langer in verval

De mare is bovendien dat het CDA de oudste achterban heeft (met PvdA en 50Plus) en daarom ook veel kiezers aan het kerkhof ‘verliest, zoals dat heet. Maar politicoloog Tom van der Meer spreekt dat tegen. ,,Het is wel waar, maar het is niet de grote verklaring voor deze nederlaag.” Ja, de vaste kern CDA-stemmers slinkt wel. En die gaat zelfs harder dan de ontkerkelijking. ,,De vanzelfsprekendheid om op CDA te stemmen is wel weg.” En uit het Nationaal Kiezersonderzoek 2021 bleek dat ‘klassieke’ verzuilingspartijen CDA en PvdA bovendien ‘moeite’ hebben ‘om jongeren aan zich te binden’.

B-merk

Want waar staat het CDA voor? Het CDA voerde bij vorige verkiezingen bijvoorbeeld campagne op veiligheid, of economie, terwijl de VVD daar al ‘eigenaar’ van waren. ,,De kiezer wist: daarvoor moet ik bij die partij zijn”, aldus Van der Meer. ,,Dan ga je niet naar het B-merk.” Zelfde bijvoorbeeld op asiel, dan moet je bij PVV zijn. ,,En nu was BBB helder op stikstof en is het wantrouwen naar de zittende macht groter dan vier jaar geleden. Dan blijf je dus niet bij het CDA.”



Met Pieter Omtzigt had de partij rond het thema vertrouwen in de overheid nog een troef in handen, maar die is ook verdwenen. Terwijl volgens Ipsos de voornaamste drijfveer voor kiezers om te gaan stemmen bij de Statenverkiezing ‘de onbekwaamheid van de bestuurders’. Daarna kwamen het stikstofbeleid, het klimaatbeleid, de gezondheidszorg en immigratie. Geen van de thema’s waarop CDA goede sier maakte dus.