Nederland beleeft Europese primeur: Volt maakt daverende entree in Tweede Kamer

Een heuse Europese primeur: Nederland is het eerste land waar Volt lijkt door te dringen tot het nationale parlement. In de voorlopige prognose van de verkiezingsuitslag komt de pan- en pro-Europese partij uit op drie zetels. En dat voor een partij waarvan de meeste Nederlanders een paar maanden geleden nog nooit hadden gehoord.

,,Heel vet", reageerde de lijsttrekker van Volt, Laurens Dassen (35), toen hij hoorde dat zijn partij in de eerste exitpoll uitkwam op liefst vier zetels (later werd dat bijgesteld naar drie). Naast hem stond nummer twee Nilüfer Gündoğan vol ongeloof in haar handen te klappen.



De partijleiding van Volt kwam voor de verkiezingsavond samen in een bedrijfspand in Den Haag. Daar leiden ze een online interactief programma waaraan de leden van Volt deel kunnen nemen.

Dassen noemt het ‘heel bijzonder’ dat zijn partij nu zijn intrede maakt in de Tweede Kamer. ,,Je hebt er zolang naar toegeleefd en we hebben er met zijn allen zoveel tijd een energie in gestopt. Ik ben onwijs trots.”

Volt was tot deze verkiezingscampagne voor veel Nederlanders nog een onbeschreven blad. De beweging voerde de afgelopen maanden campagne met een pro-Europees verhaal. Lijsttrekker Laurens Dassen, hiervoor werkzaam in het internationale bankwezen, vertelde eerder tegenover deze site dat hij grensoverschrijdende thema's ook grensoverschrijdend wil aanpakken, waarbij het nationale belang van Nederland niet langer vooropstaat. ,,Het is raar dat er zo weinig over Europa wordt gesproken”, zei Dassen. ,,Veel kiezers verwachten wél dat hier de oplossingen vandaan komen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Prominenten

Zo zet Volt, dat de afgelopen weken positieve recensies kreeg van prominenten als Arjen Lubach, Geert Mak en Sander Schimmelpenninck, onder meer in op een Europese aanpak van het klimaatbeleid, migratie en sociale ongelijkheid. Blijkbaar sprak dat verhaal een deel van de kiezers - de partij trekt vooral jongeren - aan. Een knappe prestatie voor de partij die geen bekende gezichten in huis heeft en die niet mee mocht doen aan de grote televisiedebatten, maar die desondanks de laatste weken omhoog schoot in de peilingen.

Lijsttrekker Dassen zal straks zijn debuut maken als volksvertegenwoordiger, hij was voor Volt niet politiek actief. Voelt hij zich nu officieel politicus? ,,Nee, helemaal niet. Maar ik vind het geweldig. Ik heb 2,5 jaar geleden mijn baan opgezegd om dit samen met alle mensen die ons steunen mogelijk te maken.”

Volledig scherm Volt-lijsttrekker Laurens Dassen reageert in Den Haag op de uitslagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. © ANP

De partij heeft verschillende Europese landen afdelingen. In het Europees Parlement heeft de partij één zetel. Daarnaast heeft Volt verkozen volksvertegenwoordigers in gemeenteraden in Duitsland, Italië en Bulgarije. Nederland was het eerste land waar Volt meedeed aan de landelijke verkiezingen. Later dit jaar volgen Bulgarije en Duitsland.

Of de Nederlandse kiezer aan Volt zal moeten wennen? Dassen: ,,Dat zou best kunnen. Net zo goed als wij aan de Tweede Kamer zullen moeten wennen. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we met onze fractie iets moois neer kunnen zetten. Daarvoor hebben we alle kennis en kunde in huis.”

Kabinetsdeelname

Dassen acht deelname aan het kabinet ondanks de prachtige (voorlopige) score niet heel waarschijnlijk. ,,Nee, ik denk niet dat dat een optie is. Laten we met Volt eerst zorgen dat we onze weg vinden in de Tweede Kamer, dat we leren hoe we onze punten goed kunnen maken. We zijn net begonnen, meedoen in een kabinet lijkt me niet verstandig.”

Wat de kiezer de komende vier jaar wel van Volt mag verwachten? ,,Ze mogen erop vertrouwen dat we de punten waar we ons in de campagne voor hard hebben gemaakt - klimaat, een minister voor Digitale Zaken, meer Europees oplossen - naar voren gaan brengen.”

Dassen is niet bang dat zijn partij snel zal worden gezien als ‘de partij die steeds maar over Europa begint’. ,,Nee, Europa is geen doel. Europa is een middel om onze doelen te bereiken.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.