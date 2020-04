Nederland bereid 1 miljard over te maken naar Zuid-Europa voor medische zorg

Hoe groot het noodfonds uiteindelijk wordt, hangt af van welke andere landen mee willen doen, stelt de CDA-bewindsman. ,,Wij hebben dit voorgesteld aan collega’s in Europa op ambtelijk niveau. Onze waarneming is dat er enthousiasme voor is. Ik zeg: the more, the merrier.”

Volgens Hoekstra wil Nederland solidariteit tonen aan landen in Europa die nu al zwaar getroffen zijn door de corona-uitbraak, zoals Italië en Spanje, of landen die nog aan het begin zitten. ,,Wij zijn als land bereid om een forse stap te zetten, maar uiteindelijk hebben wij ook maar 17 miljoen inwoners. Daarom bekijken we wie er nog meer mee willen doen. Dan kan de pot groter worden.”

Onder vuur

Hoekstra kwam vorige week nog onder vuur te liggen van zijn Europese collega’s, nadat hij had gesuggereerd dat het goed zou zijn om uit te zoeken waarom sommige EU-lidstaten wel buffers hebben opgebouwd om de crisis te bestrijden en andere niet. Dit werd door onder meer Italië, Spanje en Portugal opgevat als een gebrek aan solidariteit.



Inmiddels vindt hij dat hij te hard stelling heeft genomen en meer empathie had kunnen tonen. Een sterke Europese Unie is immers ook in het Nederlands belang, aldus Hoekstra.

Rutte

Premier Mark Rutte zei eerder vandaag in de Tweede Kamer al dat Nederland de zwaar getroffen zuidelijke EU-landen het liefst zou helpen met een gift. Ook een aantal andere rijke landen zou volgens hem bereid zijn om de portemonnee te trekken, zodat Italië en Spanje hun medische zorg kunnen blijven betalen.



Het overmaken van geld verdient volgens Rutte de voorkeur boven het verstrekken van leningen, omdat die moeten worden terugbetaald. Daarnaast ziet hij helemaal niets in de Zuid-Europese roep om gezamenlijke schuldfinanciering in de vorm van zogeheten eurobonds of ‘coronabonds'. Volgens Rutte zou dat een opstap zijn naar een transferunie en daar is Nederland niet voor. Onder meer Finland, Oostenrijk en Duitsland zijn ook tegen eurobonds.



Frankrijk heeft intussen een voorstel op tafel gelegd waarin het aangaan van gemeenschappelijke schulden juist onderdeel is. Volgens de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gaat het om een tijdelijk fonds voor 'vijf tot tien jaar’ waaruit landen geld kunnen lenen om na de coronacrisis te kunnen werken aan economisch herstel, zo zegt hij in de Financial Times. Door schuldendeling alleen mogelijk te maken voor een specifiek doel en voor een gelimiteerde periode, zou het voorstel volgens hem ‘acceptabeler’ kunnen zijn voor landen die nu niets van eurobonds willen weten.