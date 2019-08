Nederland en andere EU-landen willen Brazilië onder druk zetten vanwege Amazone-drama

Waarom doen wij zaken met zo‘n land? Kaag legt uit: ,,We hebben handelsbetrekkingen met heel veel landen en vaak zijn het niet landen die qua rechtsstaat, mensenrechten en sociaal en economisch welzijn op hetzelfde niveau zitten als Nederland. Daar moeten we realistisch in zijn.”



Duitsland en Noorwegen hebben recent de directe steunprogramma‘s voor bosbescherming in Brazilië bevroren, omdat de regering daar niet van zins is iets aan de ontbossing te doen. De Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel noemen de branden een internationale crisis en willen het er dit weekend over hebben op de G7-top.



Nederland geeft helemaal geen directe steun aan projecten ter bescherming van de bossen in Brazilië, zegt de minister hierover. ,,Wij ondersteunen alleen een aantal organisaties in het maatschappelijk middenveld die ter plekke met boeren werken. Dus het gaat om indirecte steun.”



Verder is Nederland betrokken bij investeringen via de Wereldbank. ,,Die zijn we nu aan het nagaan.” Ons land moet volgens Kaag bekijken hoe we ‘zoveel mogelijk druk kunnen uitoefenen om te zorgen dat we het gewenste resultaat, duurzaamheid en milieubescherming, weer hoog op de agenda krijgen’.