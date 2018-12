Nederland kiest: altijd wintertijd!

videoAls het aan de meeste Nederlanders ligt, stoppen we met het halfjaarlijkse verzetten van de klok. Ook zou het hele jaar door de wintertijd moeten worden ingevoerd. Dat blijkt uit een flitspeiling in opdracht van het kabinet onder bijna tweeduizend Nederlanders.

Volgens het onderzoek is 41 procent van de Nederlanders groot voorstander van het aanhouden van de wintertijd, ook wel standaardtijd genoemd. 27 procent van de mensen wil permanente zomertijd en 24 procent laat alles liever zoals het nu is.

Wintertijdfans vinden dat die tijd beter past bij het bioritme en daarom gezonder is. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken hakt nog geen knoop door. Zij wil eerst meer onderzoek laten doen.

,,Mensen vinden het belangrijk dat het op winterochtenden niet al te lang donker is”, reageert Ollongren. Wanneer het hele jaar door de zomertijd geldt, zou het in de winter pas kwart voor tien ’s ochtends licht zijn. Dat is een uur later dan nu.

Toch betekent een keuze voor de standaardtijd óók dat er een einde komt aan extra lange, zwoele zomeravonden. ,,Als je bijvoorbeeld een sporter bent, is het hartstikke fijn dat het in de zomer lang licht is, zodat je langer kunt sporten”, zegt Ollongren. ,,Dus ik begrijp ook goed dat een deel van de Nederlanders liever ziet dat we voor permanente zomertijd kiezen.”

Sectoren zijn verdeeld

In de peiling zijn ondervraagden geïnformeerd over de voor- en nadelen van zomer- en wintertijd, waarna ze een keuze konden maken. Ook belangengroepen zijn om hun mening gevraagd. Zo houden de sport- en transportsector liever het huidige systeem in stand. ,,Een dergelijke verandering gaat ons miljoenen kosten”, zegt een vertegenwoordiger van de transportsector. ,,Wij zijn dan ook al hard aan het lobbyen in Brussel om dit plan van tafel te krijgen.” Andere sectoren vinden het lastiger om een keuze te maken.

Wetenschappers waarschuwen dat permanente zomertijd leidt tot meer gevallen van depressie, kanker en hart- en vaatziekten. Als het in de winter later licht wordt, verstoort dat ons bioritme. Voorstanders zeggen in de peiling dan ook dat ze denken dat de wintertijd beter is voor hun slaapritme én gezondheid.

Uit de flitspeiling blijkt dat de meeste Nederlanders het wel een goed plan vinden om de klok niet meer te verzetten. Slechts 24 procent wil daarmee doorgaan. Verder vindt ruim de helft van de ondervraagden het belangrijk dat Nederland dezelfde tijd aanhoudt als buurlanden, om verwarring te voorkomen.

Duitsland

Dat is een heikel punt: buurland Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, neigt naar een keuze voor permanente zomertijd. ,,Dat is begrijpelijk, want hoe verder je naar het oosten woont, des te logischer het is om voor zomertijd te kiezen”, zegt Ollongren. ,,Zeker voor mensen die in de grensregio wonen, zou het heel lastig zijn als in het in Duitsland een uur later is dan in Nederland.”

Daarom gaat Ollongren binnenkort weer om tafel met haar Duitse collega. De kans bestaat dat de landen er niet uitkomen en dat het huidige systeem van winter- én zomertijd blijft bestaan. Maar dat is niet wat de Europese Commissie wil: die ziet liever dat alle landen stoppen met het verzetten van de klok. Lidstaten hebben tot 2021 de tijd gekregen om een keuze te maken. ,,We moeten een goed en zorgvuldig besluit nemen, in het belang van Nederland”, zegt Ollongren.