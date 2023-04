Nederland laat miljoenen liggen om wolf te weren

Friesland is één van de provincies waar veehouders kampen met aanvallen op hun dieren. Begin februari heeft de FNP Statenfractie daarom in een brief aan de Europese Commissie gevraagd om de beschermingsstatus van de wolf te verlagen. Afgelopen week kwam het antwoord uit Brussel.

In een uitgebreide brief legt een ambtenaar van het directoraat-generaal Milieu, Luisa Samarelli, het Europese natuurbeschermingsbeleid nog eens uit. Ook wijst zij op het belang van beschermende maatregelen, zoals het plaatsen van hekken. En op de mogelijkheid deze deels te betalen uit de begroting van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.

Financieringsbronnen

In november 2021 heeft de Commissie de regeringen van de lidstaten daar nog uitgebreid op gewezen, schrijft Samarelli, en: ,,uitgenodigd om optimaal gebruik te maken van de beschikbare nationale en Europese financieringsbronnen. Echter, Nederland heeft voor zover bekend tot op heden geen gebruik gemaakt van deze financieringsmogelijkheid.”

De brief uit Brussel noemt ook expliciet het document waarin de weg naar het Europese geld wordt gewezen. Daar staat op pagina 114 dat voor maatregelen ter bescherming van de veestapel een beroep kan worden gedaan op het zogeheten LIFE-programma van de EU. En er is nog een fonds: ,,Verschillende lidstaten, waaronder Griekenland, Bulgarije, Slovenië, Italië en Frankrijk, gebruiken het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling voor omheiningen en waakhonden.”

Maar Nederland dus niet. ,,Ik vind het onverkoopbaar dat je geen gebruik maakt van de mogelijkheden die er zijn”, zegt Sijbe Knol, fractievoorzitter van de FNP in de provinciale staten van Friesland. ,,Misschien zou Den Haag eens wat actiever in Brussel moeten zijn.”

De provincie heeft zelf al drie ton uitgetrokken om veehouders te helpen met wolfwerende maatregelen, net zoals enkele andere provincies dat doen. Maar er is volgens hem veel meer nodig. ,,Het begint hier echt uit de hand te lopen en in Drenthe helemaal. Het kabinet wil nu een brede maatschappelijke discussie over de wolf, maar het lijkt me eerder zaak aan te sluiten bij de ontwikkelingen in Brussel, want daar gaat het allemaal wat sneller op dit moment.”

‘Minder prioriteit'

Het ministerie van Landbouw laat in een reactie weten dat verduurzaming van de agrarische sector voorrang heeft boven het inzetten van wolfwerende middelen: ,,Gezien de grote opgave waar de Nederlandse landbouw voor staat, is vooral prioriteit gegeven aan maatregelen die verduurzaming van de agrarische sector ondersteunen. De regeling voor vergoeding van wolfwerende middelen heeft in dat licht op dit moment minder prioriteit.”

Het ministerie voegt toe dat het samen met de provincies bezig is met het ontwerpen van gebiedsgerichte investeringsregelingen. ,,Mogelijk is hierin ruimte voor ondersteuning van wolfwerende maatregelen, maar deze regelingen zijn nog in ontwikkeling. De prioriteit van deze investeringsregelingen ligt echter vooral bij reductie van stikstof- en CO2-emissies.”

Nederland maakt wel vaker geen gebruik van Europese fondsen, zeggen bronnen in Brussel. Nederland verzet zich vaak tegen de instelling van dat soort geldpotjes, en als ze er dan toch komen omdat de meerderheid van andere landen dat wél wil, geeft Den Haag er geen ruchtbaarheid aan. Terwijl in andere landen de overheid er juist op wijst.

Meest behoeftigen

Zo begrepen voedselbanken niet waarom achtereenvolgende kabinetten geen gebruik maakten van het in 2014 opgerichte ‘Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen’ (FEAD), waar andere landen voor hun voedselbanken wél een beroep op deden. Het toenmalige kabinet vond armoedebestrijding een nationale aangelegenheid en het zag niets in het rondpompen van geld door de lidstaten van de Europese Unie, zo schreef De Volkskrant destijds.

Een ander voorbeeld is het Europees Globaliseringfonds dat kan worden ingezet bij massaontslag. De aanvraag daarvoor moet worden gedaan door de sector zelf. Het werd tussen 2017 en 2020 onder andere gebruikt om ontslagen bankmedewerkers in Friesland en Drenthe een nieuwe baan te geven. Maar de informatie over dit fonds is niet makkelijk te vinden bij de Nederlandse overheid. In Brussel bestaat de indruk dat het een bewuste keuze is om dit soort subsidies zo min mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Het is inderdaad even zoeken. U moet naar www.uitvoeringvanbeleidszw.nl, dan klikken op ‘subsidies, regelingen en opdrachten’ en dan onder het kopje ‘bedrijven’ zoeken naar ‘EGF: noodfonds bij massaontslag.’ Het goede nieuws: ‘Let op! Een subsidie aanvragen is nog steeds mogelijk.’

