Nederland maant China over Huawei-topvrouw: ‘Eerlijk en onpartijdig proces’

De verklaring van het ministerie is opmerkelijk, omdat Nederland zich vooralsnog niet uitgesproken heeft in het conflict.



Justitie in Canada heeft de Wantzou, dochter van Huawei-oprichter Ren Zhengfei, begin december opgepakt in Vancouver op verzoek van de VS, die haar verdenken van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Ze zou SkyCom, een vermeend dochterbedrijf van Huawei, hebben aangezet te handelen met Iran. Daarmee overtrad ze een handelsembargo dat de VS tegen Iran heeft ingesteld en misleidde ze Amerikaanse banken.



Wanzhou is inmiddels op borgtocht (10 miljoen dollar) vrij, en wacht op een definitief besluit over de uitlevering.