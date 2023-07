Nederland riskeert diplomatieke rel met China: Kamerleden op ‘geheime’ Taiwan-reis

Nederland riskeert een diplomatieke rel nu een delegatie Kamerleden volgende week een bezoek brengt aan Taiwan. De reis had geheim moeten blijven, maar is onbedoeld aangekondigd op de site van de Tweede Kamer.

Bezoeken van politici aan Taiwan liggen gevoelig. China beschouwt het land als afvallige provincie en wil niet dat andere landen het als zelfstandige natie behandelen. Toen vorig jaar Amerikaanse politici een bezoek brachten aan Taiwan leidde dat direct tot woedende reacties vanuit Peking. Het land hield daarna ‘gerichte militaire acties’ in de buurt van de eilandstaat.



Van zondag 9 tot donderdag 14 juli bezoekt een delegatie Kamerleden het land. Het was de bedoeling dat het geheim zou blijven, maar het bezoek staat vermeld op de website van de Tweede Kamer. ,,Het had geheim moeten blijven juist omdat het zo gevoelig ligt’’, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. Hij wil niet vertellen wie allemaal meegaan. ,,Maar ik ga mee, net als enkele andere fractievoorzitters en leden van de commissie buitenlandse handel.’’

Het had geheim moeten blijven juist omdat het zo gevoelig ligt Jan Paternotte, D66 Het bezoek past bij de nieuwe houding die Nederland aanneemt in het conflict tussen China en Taiwan. Tot nu toe opereerde ons land uiterst voorzichtig. Zo heeft Nederland, zoals de meeste landen, Taiwan nooit officieel erkend. We hebben er formeel ook geen ambassade, maar een vertegenwoordiging in de vorm van een Nederlands handelskantoor.

Banden aanhalen

In november nam de Tweede Kamer een motie aan van Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Kees van der Staaij (SGP) waarin het kabinet werd opgeroepen de banden met Taiwan aan te halen. China wil Taiwan inlijven en volgens de Kamer moet de les van de Russische inval in Oekraïne zijn dat democratieën elkaar steunen. Dit voorjaar was er daarom ook al een bezoek van een groep Taiwanese politici aan Den Haag. Nooit eerder bezocht een parlementaire delegatie van dat land de Tweede Kamer. Tijdens dat bezoek nodigde de leider van de delegatie Kamerleden uit om een bezoek aan Taiwan te brengen.

In 2019 bracht toenmalig Kamerlid Henk Krol (50Plus) op eigen houtje een bezoek aan Taiwan. Hoewel de angst was dat het een reactie van China zou uitlokken, bleef het bij een officiële verklaring van de Chinese ambassade waarin ‘elk officieel contact tussen Nederland en Taiwan, in elke denkbare vorm’ werd veroordeeld.

