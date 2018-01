Nederland tast diep in buidel voor komst medicijnenwaakhond

Niet alleen bouwt Nederland voor de medicijnenwaakhond een compleet nieuw pand op de Zuidas voor 250 tot 300 miljoen euro. Ook huurt het Rijksvastgoedbedrijf tien jaar lang een voorlopig kantoorgebouw bij station Sloterdijk, volgens ingewijden voor 2,5 miljoen euro per jaar. Het gaat om het zogeheten Spark-gebouw. Het pand met 12.800 vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak biedt werkplekken aan de 900 medewerkers van het agentschap en de belangrijkste vergaderingen kunnen in eigen huis plaatsvinden, maar daar houdt het ook wel mee op.

Niet ideaal

EMA-directeur Guido Rasi erkende vanmiddag op een persconferentie dat de 'tussenoplossing' niet ideaal is. ,,Maar we moeten weg zijn uit Londen vanwege Brexit eind maart 2019." En het fonkelnieuwe gebouw op de Zuidas, waarvoor de waakhond ons huur gaat betalen, wordt pas volgend jaar november opgeleverd.



De lange looptijd voor het noodpand bij Sloterdijk, die ingaat op 1 januari 2019, is opmerkelijk: de medewerkers zullen daar maximaal een jaar tot anderhalf jaar verblijven. Vervolgens moet het Rijksvastgoedbedrijf het pand tot 2029 opnieuw verhuren, kopen of de deal ontbinden tegen betaling van een boete.



De zegsman van het Rijksvastgoedbedrijf wil over de huurprijs alleen kwijt dat die 'marktconform' is voor een kant-en-klaar pand. Kantoormakelaars vinden de genoemde prijs van 2,5 miljoen euro op jaarbasis 'reëel' voor de omgeving van station Sloterdijk.