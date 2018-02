Nederland trekt ambassadeur officieel terug uit Turkije

Volgens het ministerie is er 'vooralsnog geen zicht op normalisatie van de bilaterale betrekkingen'. De Nederlandse ambassadeur Kees van Rij had al sinds vorig jaar maart geen toegang tot Turkije.



,,De recente gesprekken boden een kans voor Turkije en Nederland om weer nader tot elkaar te komen, maar we zijn het niet eens geworden over de manier waarop normalisatie zou moeten plaatsvinden'', aldus minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken in een reactie.



Zolang Nederland geen ambassadeur in Turkije heeft, zal Nederland ook geen toestemming verlenen voor het aantreden van een nieuwe Turkse ambassadeur in Nederland, benadrukt het ministerie. Dat is inmiddels ook duidelijk gemaakt aan de Turkse zaakgelastigde in Den Haag. 'Hiermee is ook een pauze in de gesprekken met Turkije gekomen.'