'Nederland wil statiegeld op blikjes en flesjes, maar kabinet stelt invoering uit'

Vorige week kondigde de bewindsvrouw aan dat in het najaar van 2020 duidelijk wordt of er statiegeld op kleine plastic flessen komt, zoals de 'groene' partijen in de Tweede Kamer willen. Het zou gaan om 10-15 cent per flesje. Vanmiddag bleek tijdens een Kamerdebat dat de coalitiepartijen hiermee kunnen leven.

Er zit echter een addertje onder het gras: als de verpakkingsindustrie er vóór die tijd in slaagt de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent te verminderen, dan gaat het plan niet door. Ook moet dan 90 procent van deze flessen worden hergebruikt.

Volgens Van Veldhoven worden op deze manier de duurzame doelen 'linksom of rechtsom' gehaald. Critici menen echter dat sprake is van een vertragingsstrategie, omdat de coalitiepartijen verdeeld zijn over de inzet van statiegeld. ,,Het is gewoon een plat politiek compromis", aldus PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk.

Gemiste kans

Greenpeace sprak deze week al van een gemiste kans. ,,Nederlanders willen statiegeld op kleine blikjes en flesjes, maar Van Veldhoven stelt de invoering nog eens twee jaar uit. Gemiste kans! Tijd om milieu boven de belangen van supermarkten en verpakkingsindustrie te stellen", aldus de milieuorganisatie.



Ook de oppositie in de Tweede Kamer - met voorop GroenLinks, de Partij voor de Dieren, de SP en de PvdA - is nu teleurgesteld, omdat het bedrijfsleven al 15 jaar niet laat zien voldoende te willen verduurzamen en recyclen.