Nederlandse Kamerleden ineens in lockdown in Letland

Nederlandse Kamerleden die op werkbezoek zijn in de Baltische staten, zaten gisteren en vandaag ineens weer in een lockdown. Letland scherpte de coronaregels aan, waardoor een deel van het programma in het water viel.

De delegatie moest drie afspraken afzeggen. Zo ging een diner met Letse parlementsleden gisteravond niet door en konden vanochtend twee geplande gesprekken met journalisten en een Navo-afvaardiging niet doorgaan, vertelt CDA-Kamerlid en delegatieleider Agnes Mulder. ,,Vanochtend konden we gelukkig wel met de minister van Binnenlandse Zaken spreken, al ging dat via een videoverbinding. We zaten allemaal apart op onze eigen hotelkamers om in te bellen.”

Eerste EU-land in lockdown

Letland scherpte de coronaregels gisteren aan, en als eerste land van de Europese Unie ging het vandaar weer in lockdown. Horeca en winkels zijn gesloten, er geldt weer een avondklok en bijeenkomsten zijn verboden. In Letland is 54 procent van de bevolking volledig gevaccineerd tegen Covid. ,,We hebben ineens weer allemaal mondkapjes op", zegt Mulder. ,,Daar zijn we in Nederland al grotendeels vanaf.”

Volgens Mulder is het heel bijzonder om ineens weer met een lockdown te maken te hebben. ,,Laten we hopen dat we het in Nederland, waar de vaccinatiegraad veel hoger is, niet hoeven. Dit laat ook wel zien hoe belangrijk het is dat er gevaccineerd wordt.” Volgens Mulder hebben de Baltische staten veel te maken met desinformatie. ,,De effecten daarvan op de samenleving zijn groot.”

CDA’er Mulder reist samen met Ruben Brekelmans, Jan Klink (beide VVD), Jasper van Dijk (SP), Kati Piri (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks) en Tunahan Kuzu (Denk) dezer dagen per busje van Litouwen, via Letland naar Estland, waar de delegatie nu naar onderweg is. ,,Het is een echte roadtrip.” In Estland hoopt ze dat het programma door kan gaan zoals gepland. ,,Daar is nu in elk geval geen sprake van een lockdown.”

Rommelt

In Litouwen spraken de Kamerleden onder andere met Nederlandse Navo-troepen die aan de grens met Rusland zijn gestationeerd. Mulder noemt dat ‘indrukwekkend’. ,,Je weet dat het rommelt aan de grens met Rusland, dat er dreiging is.” Ook spraken de Kamerleden in Litouwen met de oppositieleider van buurland Belarus, Svetlana Tichanovskaja, die nu in Litouwen in ballingschap leeft.

De reis naar de Baltische staten is het eerste werkbezoek van de commissie Buitenlandse Zaken sinds het begin van de coronacrisis en vindt plaats in het jaar dat Nederland honderd jaar diplomatieke relaties met de drie landen heeft en dertig jaar nadat zij onafhankelijk werden van de Sovjet-Unie.

