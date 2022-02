‘Nederlandse militairen moeten paraat zijn, want het is oorlog in Europa’

videoMinister van Defensie Kajsa Ollongren kondigt aan dat militairen paraat moeten zijn, want ‘het is oorlog in Europa’. ,,Dat betekent dat verloven kunnen worden ingetrokken. Dit is heel impactvol.’’

Dat zei de D66-bewindsvrouw vrijdagochtend. Ollongren noemt de beelden uit de Oekraïne ‘ontzettend verontrustend’. ,,Wat we hebben zien gebeuren is verschrikkelijk.’’

Russische troepen trekken vanuit meerdere richtingen op naar Kiev. Zo wordt er bij steden die tientallen kilometers van Kiev verwijderd liggen, hevig gevochten. Oekraïne probeert het Russische leger tegen te houden en heeft om die reden een belangrijke brug naar de hoofdstad opgeblazen. ,,Oekraïne verzet zich en er is een oorlog gaande’’, verklaart de minister van Defensie.

‘Grote zorgen’

Oostelijke lidstaten van de Navo, zoals de Baltische Staten Estland, Letland en Litouwen, zijn bezorgd over de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Ollongren maakt Litouwen ‘zich grote zorgen’. ,,Daar is de noodtoestand afgekondigd.’’ Nederlandse militairen zijn al actief in het oosten van Europa, onder de vlag van de Navo. Zo nemen twee Nederlandse gevechtsvliegtuigen deel aan de bewaking van het Poolse luchtruim.

De krijgsmacht houdt rekening met verdere inzet, aldus de minister. ,,Zeker, die bereiden zich voor. Ze weten ook wat dit betekent in hun werk”, zei Ollongren over de Nederlandse militairen. ,,Dat betekent dat verloven kunnen worden ingetrokken en dat ze zich erop voorbereiden te worden ingezet.” De minister voegde eraan toe dat het ‘heel impactvol is voor onze militairen, en voor hun naasten’.

Quote Dit betekent oorlog in Europa en dat is bedreigend voor ons Minister van Defensie Kajsa Ollongren

Er zijn volgens de minister ‘op dit moment geen aanwijzingen dat de Baltische Staten zullen worden aangevallen, maar er zijn wel zorgen over’. ,,Dit betekent oorlog in Europa en dat is bedreigend voor ons.’’

Lees door onder de foto

Volledig scherm Minister van Defensie Kajsa Ollongren op archiefbeeld met de Duitse minister in februari 2022. © AP

In Navo-verband ‘hebben we gezegd: we willen Oekraïne supporten’, vervolgde de vicepremier. ,,Oekraïne is een soeverein land in Europa. Dat maakt het zo ongelofelijk ernstig’’, zo benadrukt zij. ,,Oekraïne is aangevallen op een manier die ongekend is, dit hebben we niet gezien sinds de Tweede Wereldoorlog.’’

Beluister hier de politieke podcast

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volgens Ollongren is Oekraïne in het conflict met Rusland ‘niet tandeloos’, maar moet hulp geboden worden. ,,Daarom hebben we verschillende eenheden zowel van de luchtmacht, als van de landmacht als van de marine ingezet.’’

Niet naar Oekraïne

Gisteren kondigde commandant der strijdkrachten (CDS) Onno Eichelsheim al aan dat de Navo ‘zeker binnen nu en enkele dagen’ een beroep zal doen op de Nederlandse eenheden die zich nu met spoed opmaken voor een inzet. De militairen gaan dan niet naar Oekraïne, maar mogelijk wel ‘ter afschrikking’ naar een Navo-bondgenoot in de buurt van dat land. De NAVO en de EU sloten eerder al uit om militair in te grijpen in Oekraïne zelf.

Het land wordt wel ondersteund met onder meer wapenleveranties en noodhulp. Nederland levert honderd scherpschuttersgeweren met 30.000 stuks bijbehorende munitie, radars en detectoren, zo besloot de ministerraad vrijdag.

Rusland heeft meerdere raketaanvallen uitgevoerd op Kiev. ,,Rusland valt steeds meer burgerdoelen aan om de Oekraïense bevolking te intimideren”, zegt de Oekraïense stafchef van het leger vrijdag. Volgens de stafchef wordt er ook nog gevochten rond Marioepol in het zuiden en in Charkov in het noordoosten van het land. Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra vindt dat de Russen ‘zeker een prijs moeten betalen’, voor de inval in Oekraïne.

Volledig scherm Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, staat de pers te woord over de Russische aanval op Oekraïne. © ANP

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne:

Volledig scherm Kajsa Ollongren, minister van Defensie, staat de pers te woord over de Russische aanval op Oekraïne. © ANP