Nederlandse SS’ers gaven oorlogspensioen niet op

Momenteel ontvangen nog zo’n dertig oud-SS’ers een oorlogspensioen van Duitsland. Dat dit gebeurde, is al langer bekend. Maar Duitsland weigerde lange tijd informatie te verstrekken over wie er geld kreeg. Dat is na lang aandringen alsnog gebeurd. In 2013 stelde CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt het al eens aan de orde.

De fiscus kreeg te horen welke Nederlandse ingezetenen in de jaren 2015 tot en met 2019 een zogenoemde Kriegsbeschädigtenrente uitgekeerd kregen. De hoogste uitkering in die periode was ruim 16.000 euro per jaar, de laagste 129 euro.

Volgens Vijlbrief blijkt dat slechts 20 procent van de oud-SS’ers hun Duitse oorlogspensioen ook opgaven bij de Nederlandse fiscus. Dat is wel verplicht. Gepensioneerden hebben daardoor mogelijk te veel toeslagen gekregen, omdat de Belastingdienst niet wist dat hun inkomen eigenlijk hoger was dan bekend. De Belastingdienst gaat nu per geval kijken of mensen geld moeten terugbetalen.

