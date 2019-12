Niet alle gedupeerde toeslagouders krijgen voor kerst compensatie

Ontknoping in klimaat­zaak Urgenda voor Hoge Raad

10:14 De klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat komt vandaag tot een definitief besluit. De Hoge Raad spreekt zich uit over de vraag of de Staat verplicht is ervoor te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met minimaal 25 procent is verminderd ten opzichte van 1990.