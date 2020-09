Niet elke zorgmedewerker krijgt coronabonus voor Kerstmis

‘Bouw militair radarstati­on op zéér afgelegen plek, niet in Herwijnen’

10 september Defensie bezweert de Tweede Kamer dat de straling van de nieuwe radar die in Herwijnen moet komen binnen de normen valt. In een hoorzitting trekken anderen die normen én de locatie in twijfel. ,,Een slechtere plek is er niet.”