Nieuw draaiboek bij ic-tekort: uiteindelijk gaan jongeren voor

Lichte daling van aantal coronage­val­len afgelopen week, landelijke trend ook te zien in Brabant

16:48 Het aantal coronagevallen is ook de afgelopen week licht gedaald, blijkt uit de nieuwe weekcijfers van het RIVM. Die landelijke trend is ook in Brabant waarneembaar, waar dinsdag 671 positieve testen werden genoteerd. Maandag was dat getal met 761 nog iets hoger. Tevens is er op wekelijkse basis in Brabant een daling te zien. Ook het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames daalden. Een tegenvaller: de beruchte ‘R’, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking, ligt weer boven de 1.