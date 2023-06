Nieuwe aanpak in herstel toeslagenaffaire in de maak: vaste bedragen per type schade

Nu de hersteloperatie na de toeslagenaffaire vast aan het lopen is, wil het kabinet ingrijpen. Het plan is nu grofweg om per type schade vaste bedragen uit te keren.

Want na de toeslagenaffaire zelf, loopt nu ook de afhandeling spaak. Vooral het beoordelen wie nu precies welke schade heeft geleden – zoals het verlies van een huis, of het mislopen van een studie – is zo tijdrovend dat pas in 2025 dossiers kunnen worden gesloten.

Het kabinet wil nu een tweede route openen voor gedupeerden om hun schade te claimen. Het ‘uitgangspunt’ is een ‘schadekader met vaste bedragen’. Er is hiermee een proef gedaan en dat ging ongeveer zo: gedupeerden vulden een lange lijst met vragen in over hoe hun leven eruitzag voor de affaire, wat er daarna gebeurde (verlies van huis, baan, studie) en wat hun toekomstbeeld is. Vervolgens ging die informatie in een rekenmodel en de computer produceerde binnen enkele uren een voorstel. Ouders kunnen daar dan mee akkoord gaan.

Welke bedragen er precies uitrollen per ‘soort’ schade, is nog niet bekend.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deze route is voor de ouders een keuze náást de behandeling door de Commissie Werkelijke Schade, die ook blijft bestaan. Die kijkt gedetailleerder naar situaties, maar dat duurt dus ook lang. Er zitten nu 1400 ouders in dat traject, maar er komen per week slechts 5 voorstellen voor de afhandeling.

Het voordeel volgens staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen, VVD) is dat ouders ‘geen causaliteit’ hoeven aan te tonen, dus geen keihard verband met de affaire. ,,Waardoor de bewijslast voor ouders wordt verminderd. Voor hen voelde het alsof ze hun leed moesten bewijzen. Nu kijken we naar wat er is gebeurd, de periode en of er een verband gelegd kan worden.’’

Volgens De Vries kunnen ouders daardoor sneller geholpen worden. ,,En dat begrijp ik. Ze willen een punt zetten, een nieuwe start maken. Wij denken dat dit gaat helpen.”

Dat het kabinet kiest voor deze nieuwe route toont ook dat de nood hoog is: eerder is een soortgelijk traject overwogen, maar was er de angst dat rechters het zouden afkeuren. De wet schrijft immers voor dat er wel verband moet zijn tussen schade en genoegdoening, zéker bij het uitkeren van belastinggeld. Het kabinet is daar nu ook nog niet helemaal gerust op. Er wordt namelijk nog gekeken of de route ‘uitvoerbaar’ is en wat deze gaat kosten. ,,Maar ik heb er vertrouwen in", zegt De Vries.

Tot en met april 2023 hebben 62.300 personen zich gemeld als mogelijk gedupeerde. In totaal zijn 29.400 ouders erkend als slachtoffer, zij krijgen direct 30.000 euro. Een deel vindt dat het recht heeft op meer, de afhandeling van die zaken loopt dus tot nu toe erg traag. Het kabinet gaat er tot dusver vanuit dat het tot 2025 duurt om 57.000 zaken te hebben afgerond.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: