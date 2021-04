Nieuwe Kamervoorzitter Vera Bergkamp ‘ziet zowel de beveiliger als de minister-president en behandelt hen gelijk’

VIDEO Vera Bergkamp (D66) verslaat Arib en is nieuwe Kamervoor­zit­ter: ‘Dit is de Champions League’

18:56 D66-Kamerlid Vera Bergkamp (49) is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Ze won in één stemronde van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) en PVV’er Martin Bosma. Volgens Bergkamp is het Kamervoorzitterschap de ‘Champions League’.