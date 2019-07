Nieuwe regeling schuldsanering voor levensvatbaar bedrijf

Via het akkoord worden alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders verbonden. Schuldeisers of aandeelhouders die niet hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als de besluitvorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen voldoet. Vandaar de term ‘dwangakkoord’. Een van de eisen is dat de schuldeisers en aandeelhouders in de gelegenheid moeten zijn geweest om hun zegje over het akkoord te doen via een stemming. Een rechter buigt zich uiteindelijk over de vraag of de overeenkomst ‘redelijk’ is en dus van kracht wordt.