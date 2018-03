​Nieuwe strijd tegen onverdoofd slachten

Het dierenleed bij koeien, schapen en andere dieren is nog altijd niet te overzien als ze zonder verdoving worden geslacht, zegt fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Daarom dient ze vandaag opnieuw een wetsvoorstel in waarmee wordt geregeld dat iedereen in Nederland verplicht is om dieren te verdoven voor de slacht.

In 2011 probeerde Thieme ook al om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Haar wetsvoorstel werd toen in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid aangenomen. Maar in de Eerste Kamer strandde het wetsvoorstel, na een flinke lobby van islamitische en joodse organisaties.

Kans op steun meerderheid

Dit nieuwe voorstel maakt kans op steun van een meerderheid in de Tweede Kamer. Regeringspartij VVD wil het niet bij voorbaat afwijzen en gaat het wetsvoorstel serieus bespreken in de fractie. ,,Wij zijn niet per se tegen”, zegt een woordvoerder. Opmerkelijk, omdat de christelijke coalitiepartijen – CDA en ChristenUnie – altijd fel tegen een verbod zijn geweest.

In de huidige wet geldt een uitzondering voor islamitische en joodse organisaties, die onverdoofd mogen slachten. Hun geloof schrijft voor dat dieren bij kennis moeten zijn tijdens de slacht. ,,De vrijheid van godsdienst houdt op waar het lijden van anderen – mens én dier – begint”, vindt Thieme. ,,De godsdienstvrijheid moet worden afgewogen tegen andere belangen in de samenleving. Bescherming van dieren tegen vermijdbare pijn en stress is zo’n zwaarwegend belang.”

Bleker

Na de verwerping van het verbod door de Eerste Kamer in 2012 deed CDA-staatssecretaris Bleker van Landbouw de toezegging dat er strengere afspraken over rituele slacht zouden worden gemaakt. ,,Maar van die afspraken is amper iets terechtgekomen”, zegt Thieme nu. ,,Een afspraak is nu dat een dier na veertig seconden alsnog moet worden verdoofd als het dan nog bij kennis is. Maar dit leidt alleen maar tot extra dierenleed.”