Nieuwjaarsborrels ministeries kosten 1,3 ton

Uit een rondvraag door deze krant blijkt dat de ministeries in totaal 130.000 euro uitgeven om het nieuwe jaar in te luiden. Vorig jaar was dat nog 114.000 euro.

Duizenden Haagse ambtenaren worden deze en volgende week getrakteerd op een drankje, hapje en speeches van hun eigen minister. De bijeenkomsten zijn meestal op het ministerie zelf. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) had dinsdag de meeste aanloop: zo’n 800 medewerkers. Dat is met 25.000 euro gelijk de meest kostbare borrel. ,,We combineerden het met de uitreiking van een innovatieprijs en een interview met de bewindspersonen, waarin ze hun plannen voor komend jaar toelichtten”, zegt een woordvoerder.

Meer uitgegeven

Zes ministeries spenderen dit jaar méér aan hun nieuwjaarsreceptie dan vorig jaar: Justitie en Veiligheid (4.100 euro meer), Algemene Zaken (200 euro meer), Buitenlandse Zaken (6.400 euro meer), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (4.500 euro meer), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (7.100 euro meer) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (14.700 euro meer).

Bij Volksgezondheid gingen de voetjes afgelopen maandag van de vloer. De nieuwe ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis maakten er een feestje van, met een buffet en een diskjockey. ,,Vorig jaar was er een eenvoudige receptie voor de medewerkers”, zegt hun woordvoerder. ,,De kosten waren toen zo’n 5.000 euro. Dit jaar is er gekozen voor een feestelijke avond met muziek en eten om niet alleen de start van het nieuwe jaar, maar ook van een nieuwe kabinetsperiode in te luiden.”

Sober