‘Nog achter akkoord met Iran’: minister Blok zoekt info over aanvallen op tankers

‘Iran achter aanslagen’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo verklaarde later dat Iran achter de aanslagen op olietankers in de Golf van Oman zit. De aanvallen van Iran zouden bedoeld zijn om de spanningen in de regio te laten escaleren. In reactie noemde Pompeo's Iraanse collega Javad Zarif de aanvallen ‘verdacht’. Iran verdenkt Washington ervan Iran zwart te willen maken. Om het betoog kracht bij te zetten, toonde de VS daags na de incidenten videobeelden waarop de bemanning van een Iraans marineschip een niet ontplofte mijn van de romp van een Japanse tanker halen. Hoewel vaag, korrelig en in zwart wit, zouden de beelden volgens het Amerikaanse Pentagon onmiskenbaar de bemoeienis van de Iraanse marine aantonen. Nederlandse defensie-experts zijn echter niet overtuigd op basis van de beelden.

‘Elke aanval onaanvaardbaar’

,,Ik heb geen eigen informatie over wie er achter de aanval zit, maar ik ben natuurlijk erg geïnteresseerd als hier opheldering over kan worden gegeven’’, zei de minister Blok voor aanvang van overleg met zijn EU-ambtgenoten in Luxemburg vandaag. ,,Elke aanval op commerciële schepen is natuurlijk onaanvaardbaar.’’ Blok vindt net als veel van zijn collega's dat de EU voorlopig achter het atoomakkoord met Iran moet blijven staan.



,,Het is belangrijk om te blijven verifiëren of Iran zijn verplichtingen blijft nakomen. Zolang dit het geval is moeten wij ons er ook aan houden.’’ Ook de Duitse minister Heiko Maas vindt het te vroeg om zich achter de Amerikaanse conclusie te scharen. ,,We verzamelen nog informatie.’’ De Europese Unie riep vorige week op tot ‘maximale terughoudendheid’ en het vermijden van ‘provocaties’ in de kwestie.



Groot-Brittannië beschuldigt, in navolging van de Verenigde Staten, Iran er wel op voorhand van achter de aanvallen op de beide tankers te zitten. Buitenlandminister Jeremy Hunt zei tegen omroep BBC dat het Verenigd Koninkrijk er ‘zo goed als zeker’ van is dat Iran erachter zit. De Britse marine stuurt honderd manschappen naar de Perzische Golf om te helpen met de bescherming van Britse schepen.